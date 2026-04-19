Dopo la sconfitta nel derby contro la Givova Scafati, il coach dell’Unicusano Avellino Basket ha commentato la partita evidenziando come i numerosi infortuni abbiano ridotto le opzioni a disposizione della squadra. Ha inoltre sottolineato le basse percentuali al tiro come un altro elemento che ha influito sull’andamento della gara. La partita si è svolta in un momento caratterizzato da diverse assenze tra i giocatori chiave, che hanno inciso sulla strategia e sulle possibilità di vittoria della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il ko nel derby contro la Givova Scafati, il coach dell’ Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, analizza con lucidità una gara condizionata da diversi fattori, tra cui le basse percentuali al tiro e, soprattutto, gli infortuni. “L’inizio di gara è stato influenzato dalle percentuali da tre punti: abbiamo costruito buoni tiri, ma senza concretizzarli”, spiega il tecnico. Nonostante ciò, Avellino aveva approcciato la sfida con il giusto atteggiamento: “Nei primi due quarti abbiamo fatto un buon lavoro, anche a rimbalzo offensivo, e siamo riusciti a limitare la transizione di Scafati”. La partita cambia volto nel momento dell’infortunio di Mussini: “Da lì in poi è iniziata un’altra gara.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo dopo il derby: “Troppi infortuni, avevamo poche armi”

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