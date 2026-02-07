Primavera 1 Milan-Lazio 0-1 | biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWS

Alle ore 13.00 è iniziata la partita tra Milan e Lazio, valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 1. I biancocelesti sono passati in vantaggio con Serra, mentre i rossoneri cercano di reagire. Seguiamo in diretta gli sviluppi di questa sfida.

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWS Approfondimenti su Milan Lazio Milan-Lazio di Serie A 1-0: rossoneri in vantaggio con Leao! | LIVE News Fiorentina-Milan Primavera 1-1: i viola sfiorano il vantaggio| LIVE NEWS La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milan Lazio Argomenti discussi: FEBBRAIO, CRESCE LA POSTA IN PALIO; Roma-Juventus accende il vertice, Milan e Sassuolo vogliono tenere il passo in Primavera 1; Under 18: Lazio-Monza; Primavera 1. Il 24° turno si apre oggi con un anticipo: il programma. Primavera, Milan-Lazio (0-1): subito sotto i rossoneri...6' Prova subito a reagire il Milan con una bella iniziativa di Lontani: il suo tiro però viene letto dal portiere avversario 5' Nella Lazio ammonito ... milannews.it Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecniciFormazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 24a giornata del torneo Tutto pronto per Milan Lazio Primavera! Sono state svelate le formazioni uf ... lazionews24.com La sfida tra Milan e Lazio, valida per la 24ª Giornata del campionato Primavera1, si gioca allo Sportitalia Village Sabato 7 Febbraio Ore 13:00 Stadio Sp facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.