Tommaso Baldanzi e Daniele De Rossi sono protagonisti di una storia di affetto che mette in luce il legame tra un calciatore e un ex calciatore. De Rossi si dice disposto a raggiungere Baldanzi a casa per aiutarlo a rimanere a Genova, sottolineando un rapporto personale stretto. La vicenda coinvolge il presente sportivo del Genoa e il passato della Roma, creando un intreccio tra sentimenti e impegni professionali.

Il destino di Tommaso Baldanzi si incrocia nuovamente con l’amore viscerale di Daniele De Rossi, in un cortocircuito di sentimenti che unisce il presente del Genoa al cuore pulsante della Roma. Dopo la vittoria dei rossoblù contro il Pisa, l’ex Capitan Futuro ha usato parole pesantissime – e cariche di stima – per blindare il talento classe 2003, protagonista assoluto della sfida. «Per quanto riguarda Tommaso, ha fatto una grandissima partita. Se c’è la possibilità che resti? Magari lo vado a prendere direttamente a casa io!», ha scherzato (ma non troppo) De Rossi in conferenza stampa. Baldanzi, arrivato al Grifone proprio per ritrovare quel ritmo partita smarrito dopo l’infortunio, ha trasformato la gara contro i toscani in uno show personale: si è procurato un rigore ed è stato il perno dell’uscita dal basso dei liguri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - De Rossi-Baldanzi, amore infinito: «Per tenerlo a Genova vado a prenderlo a casa»

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