Stefano De Martino non è apparso più in diretta durante la trasmissione Canzonissima, suscitando domande e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La sua assenza ha generato un dibattito riguardo a una promessa fatta in passato, senza che siano stati resi pubblici i motivi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di relazioni e accordi tra i protagonisti della rete pubblica.

Il caso che coinvolge Stefano De Martino e la sua assenza a Canzonissima sta alimentando un dibattito che va ben oltre il semplice palinsesto televisivo, intrecciando promesse fatte in diretta con le complesse dinamiche di potere tra i grandi nomi della Rai. Mentre lo show guidato da Milly Carlucci si avvicina alla sua fase conclusiva, l’assenza del conduttore, nonostante un precedente impegno verbale, solleva interrogativi sulle strategie produttive e sui legami professionali che governano il settore. La promessa non mantenuta e il percorso di Canzonissima. Tutto ha avuto inizio durante la prima puntata di Canzonissima, quando Milly Carlucci aveva manifestato apertamente il desiderio di accogliere sul proprio palco Stefano De Martino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino scompare da Canzonissima: il mistero della promessa mancata

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