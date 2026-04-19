Dopo la partita tra Juventus e Bologna, vinta dai bianconeri per 2-0, il giocatore è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ha commentato la sua soddisfazione per aver contribuito alla vittoria e ha ricordato il suo desiderio di segnare. Ha anche accennato alla possibilità di discutere degli obiettivi per la prossima stagione, senza però entrare nei dettagli. Le sue parole sono state raccolte subito dopo il match.

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© Juventusnews24.com - David a DAZN: «Contento di aver aiutato la squadra, io voglio sempre fare gol. A cosa possiamo ambire la prossima stagione? Presto parlarne ora»

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