Igli Tare, dirigente del Milan, ha commentato prima della partita contro la Cremonese della 27ª giornata di campionato. Ha detto che non desidera polemiche riguardo alla partita contro il Parma. Ha aggiunto che la prossima stagione sarà diversa e importante per il club. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un collegamento con 'DAZN'.

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Avete ridato credibilità alla squadra: "Vedendo il risultato dello scorso anno l'obiettivo era dare stabilità. Di creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions League. Abbiamo fatto un lavoro importante in società, staff e rosa. E' un percorso nuovo, ci sta perdere qualche punto strada facendo. Rimaniamo concentrati e consapevoli che dobbiamo centrare il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Parma? Non voglio fare polemiche. La prossima stagione sarà diversa e importante”

