Dargen D'Amico ha espresso commenti riguardo alle stragi, condannando sia chi le commette sia chi le copre mantenendo il silenzio. Ha inoltre criticato il modo in cui l’Italia tratta i talenti, sostenendo che vengono svenduti anziché valorizzati. In un’intervista a Doppia Mozzarella, l’artista ha affrontato anche i cambiamenti sociali e tecnologici, evidenziando come la nostra società si stia trasformando in modo rapido e complesso.

Prima Sanremo, ora la pubblicazione del nuovo album. Come sta andando? «Bene, nonostante il clima di follia internazionale in cui sta avvenendo tutto questo. Ma noi siamo alquanto privilegiati perché ci troviamo in una situazione fortunata rispetto a persone che popolano altri angoli del pianeta». L'ultima volta che ci siamo sentiti, mi aveva detto che le sue ultime canzoni erano nate come reazione allergica al silenzio. Lo stesso motivo l'ha spinta a scrivere quelle di Doppia Mozzarella? «Ho lavorato a quest'album per circa due anni e mezzo e i testi si sono consolidati intorno alla musica seguendo il percorso contemporaneo del nostro Paese e della nostra Terra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dargen D'Amico: «Mi fa orrore chi compie le stragi, ma anche chi le copre con il suo silenzio. L’Italia sta svendendo i suoi talenti invece di valorizzarli, la speranza è nelle persone comuni»

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