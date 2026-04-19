Un esperto ha stimato che, in caso di una risoluzione rapida del conflitto, potrebbe trascorrere tra le tre e le quattro settimane prima che l'economia locale torni alla normalità. Nel frattempo, le piattaforme di estrazione sono state gravemente danneggiate, e le riparazioni richiederanno molto tempo e risorse. La chiusura dello Stretto ha causato danni significativi alle infrastrutture e interruzioni nelle attività industriali nella regione.

Roma, 19 aprile 2026 – Professor Giraudo, quanto tempo servirà per uscire dalla crisi provocata dalla chiusura dello Stretto? "Se la soluzione della guerra è rapida, 3 o 4 settimane. Se sarà un po’ più lunga almeno 2 mesi, se continua questo caos almeno 6 mesi. Ma solo per l’emergenza. Per essere veramente sereni serviranno tra i 2 e i 4 anni". Alessandro Giraudo insegna “Geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi” all’Inseec di Parigi, ed è autore di numerosi libri (l’ultimo appena uscito si intitola ’Materie prime, guerre e dazi’, add editore). "Ci sono stati bombardamenti reciproci ai centri di produzione di gas e petrolio offshore – spiega –.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Danni gravi. “Colpite le piattaforme di estrazione Ripararle sarà lungo e costoso”

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