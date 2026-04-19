Dall’incidente con rischio amputazione alla Marathon des Sables | la storia di rinascita di Alessandro Lippi

Alessandro Lippi, 42 anni, ha attraversato un percorso che va oltre il mondo dello sport. Dopo aver subito un incidente con il rischio di amputazione, ha deciso di affrontare con determinazione il suo cammino di recupero. La sua vicenda, culminata con la partecipazione alla Marathon des Sables, testimonia la forza di volontà di una persona che ha scelto di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Quella di Alessandro Lippi, 42 anni, non è solo una storia sportiva. È il racconto di una rinascita che profuma di coraggio e determinazione. È la dimostrazione che anche quando tutto sembra perduto, può nascere qualcosa di straordinario. Un’impresa che oggi appartiene a tutta Forlì, che può.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sfida estrema nel Sahara: un cattolichino alla Marathon des Sables nel ricordo della sorellaIl runner di Cattolica affronterà 267 chilometri nel deserto marocchino in una delle gare più dure al mondo, dedicando la sfida alla sorella... Sport e chirurgia, dal rischio amputazione della gamba al ritorno in pista: la storia dall’Ini di Grottaferrata Home > Salute > Sanità > Sport e chirurgia, dal rischio amputazione della gamba al ritorno in pista: la storia dall’Ini di Grottaferrata Quando la...