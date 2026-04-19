Negli ultimi anni, la ricerca medica ha scoperto che alcuni farmaci originariamente sviluppati per trattare infezioni virali, come l’herpes, stanno trovando applicazioni anche in ambito neurologico, con studi che esplorano il loro possibile ruolo nella cura di malattie come l’Alzheimer. Questa evoluzione ha portato a nuove sperimentazioni cliniche e a un interesse crescente verso farmaci già approvati per altre patologie. La storia di questi medicinali attraversa secoli, dai tempi delle prime farmacie fino alle moderne strutture ospedaliere.

Tra il carrello d’emergenza di un ospedale moderno e l’armadio di una farmacia seicentesca si nasconde la storia affascinante dei farmaci che non muoiono mai. Restano lì, nei cassetti della storia della medicina, catalogati, studiati, poi magari anche dimenticati finché qualcuno li guarda di nuovo, ma con occhi diversi. Ed è in quel momento che quelle molecole, pensate per risolvere una determinata malattia e poi magari superate da altre più potenti ed efficaci, rivelano un’altra vita possibile. È una seconda chance data alla chimica, e a medicine che «fanno dei giri immensi e poi ritornano»: è il drug repurposing, il riposizionamento dei medicinali e, al di là del romanticismo della storia, serve alla scienza per accelerare la ricerca medica ottimizzando costi e tempi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dall’herpes all’Alzheimer: il “trucco” dei farmaci che stanno rivoluzionando la medicina

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