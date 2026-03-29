Il Manchester City potrebbe essere penalizzato con 60 punti, una sanzione simile a quella applicata alla Juventus. La notizia non è ancora ufficiale, ma il club inglese si trova di fronte a una possibile retrocessione in Serie B. La situazione riguarda un procedimento in corso che coinvolge il club, senza ancora una comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti.

di Alessio Lento Notizia non ancora confermata, ma il club inglese rischia davvero moltissimo in vista del futuro prossimo. Il calcio internazionale è scosso da un’ipotesi che potrebbe cambiare radicalmente il panorama della Premier League. Si parla di una possibile penalizzazione di 60 punti per il Manchester City, una sanzione che potrebbe avere conseguenze devastanti per il club. Il verdetto finale, se confermato, comporterebbe la retrocessione del City dalla Premier League alla Championship, la seconda divisione inglese, replicando in un certo senso ciò che accadde alla Juventus nel 2006. La sanzione, che si basa su violazioni delle normative relative al fair play finanziario e alle irregolarità finanziarie degli anni passati, sarebbe stata decisa dalla federazione calcistica inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - 60 punti di penalizzazione, il Manchester City come la Juve: retrocessione in Serie B

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