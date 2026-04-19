Tra il 22 e il 25 aprile si terrà un ciclo di presentazioni letterarie dedicato alla figura di un filosofo militare, che ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare. L’evento ripercorrerà il suo percorso tra pensiero e impegno civile, evidenziando il suo ruolo come partigiano e intellettuale. Le occasioni prevedono incontri pubblici con letture e approfondimenti sulla sua vita e le sue idee.

Il pensiero e l’impegno civile di Ennio Carando, filosofo e Medaglia d’Oro al Valor Militare, saranno al centro di un ciclo di presentazioni letterarie tra il 22 e il 25 aprile. Il libro di Giorgio Pagano, intitolato Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza, toccherà diverse località tra la Toscana e la Liguria, portando alla luce la figura del docente che trasformò le aule scolastiche in centri di formazione morale e politica durante gli anni della lotta partigiana. Un itinerario tra cultura e memoria: il calendario degli incontri. Il percorso di presentazione inizierà mercoledì 22 aprile alle ore 21 presso l’ex ospedale San Giacomo di Carrara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal pensiero alla lotta: il tour per riscoprire il filosofo partigiano

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