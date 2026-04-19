Una svolta nelle trattative di mercato coinvolge due grandi club italiani, con un accordo che prevede una stretta di mano per una cifra di 12 milioni di euro. La vicenda riguarda un giocatore che ha recentemente lasciato il Milan e si sta muovendo verso la Juventus. La conclusione del suo passaggio dal club rossonero alla squadra bianconera rappresenta un tassello importante nelle operazioni di mercato di questa stagione.

Considera chiusa la sua avventura in rossonero. Le ultime Possibile svolta a sinistra per Juve e Milan. Basta volerlo, è lì a disposizione. Un nome importante, tra i migliori del suo ruolo nel panorama calcistico internazionale. Dalla Juve al Milan, svolta a sinistra: stretta di mano a 12 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Alejandro Grimaldo, 30 anni di Valencia in forza al Bayer Leverkusen dal 2023. Arrivò a zero, al termine dell’esperienza e del contratto con il Benfica. Stando alle ultime indiscrezioni considera chiuso il suo ciclo in Bundesliga, specificatamente nel club delle ‘Aspirine’. In poche parole, si è messo sul mercato per iniziare una nuova avventura altrove.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal Milan alla Juve, svolta a sinistra: stretta di mano a 12 milioni

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