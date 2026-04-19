Da un sottoscala all’aerospaziale | folla per i 50 anni della Persico

Sabato, nelle sedi di Nembro, si è svolto un open day che ha attirato oltre mille visitatori in occasione del cinquantesimo anniversario dell'azienda. Durante l’evento, si sono susseguite visite guidate e momenti di incontro con i rappresentanti dell’azienda. Il fondatore ha commentato la storia dell’impresa, definendo il mezzo secolo come un periodo “rapidissimo”. La manifestazione ha celebrato il percorso di crescita, partendo da un sottoscala fino a raggiungere settori come quello aerospaziale.

OPEN DAY. Più di mille persone hanno visitatole sedi di Nembro nell’open day di sabato. Il fondatore: «Mezzo secolo rapidissimo». Persico ha mezzo secolo di storia alle spalle e guarda avanti. I festeggiamenti per i cinquant’anni del gruppo - un colosso della progettazione e della produzione di stampi industriali, impianti e barche da 250 milioni di euro di fatturato e mille dipendenti, 600 dei quali nelle quattro sedi di Nembro - sono stati un’occasione per ripercorrere il passato e per mettere in mostra il percorso di crescita della compagnia, nata nel 1976 dalla passione per il modellismo di Pierino Persico. «Il segreto del nostro...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da un sottoscala all’aerospaziale: folla per i 50 anni della Persico Notizie correlate Da 50 anni al fianco dei gommisti: festa per i 50 anni della Tosi Attrezzature50 anni di attività per la Tosi Attrezzature che dal 1976 è partner di fiducia dei gommisti. Massa: chiuso ristorante abusivo nel sottoscala, 50 persone a rischioUn ristorante di Massa è stato immediatamente inibito dopo che una task force interforze ha scoperto un’attività abusiva operante in uno spazio non...