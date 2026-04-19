Un viaggio musicale tra swing, jazz, ironia e poesia, con brani che rimangono impressi e sorprendono per improvvisazioni coinvolgenti. La serata presenta un repertorio che spazia da Paolo Conte a Buscaglione, offrendo un’esperienza ricca di energia e melodie riconoscibili. Le esecuzioni si alternano tra momenti di grande ritmo e passaggi più riflessivi, creando un percorso che tiene il pubblico incollato fino alla fine.

Un viaggio tra swing, jazz, ironia e poesia, fra melodie celebri che afferrano e non mollano più, improvvisazioni che sorprendono e un’energia che trascina. Un progetto capace di parlare a tutti, dagli amanti del jazz più raffinato a chi predilige generi più pop, grazie alla rilettura di brani della canzone d’autore firmati da Paolo Conte e Capossela, a pezzi di Buscaglione, Ray Charles e di colonne sonore da film, accanto a composizioni originali. È quanto si potrà scoprire oggi alle 17 a Vedano, nella Sala della Cultura di via Italia, con il concerto “Il Boom“, che vedrà esibirsi l’ensemble jazz Il Boom swing band: si tratta di un quartetto formato da Raffaele Rinciari a pianoforte e voce, Francesco Licitra al saxofono tenore, Dario Polerani al contrabbasso e Donato Tarallo alla batteria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Paolo Conte a Buscaglione, viaggio swing con “Il Boom“

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