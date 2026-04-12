Domani pomeriggio, alle 17, torna su Rai 1 il programma condotto da Francesca Fialdini, “Da noi… a Ruota Libera”. La trasmissione, realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, presenta un nuovo episodio di stagione. La puntata di domenica 12 aprile 2026 vede la conduttrice al timone di un appuntamento che prevede la presenza di vari ospiti e approfondimenti su temi di attualità.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 12 aprile 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 12 aprile 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 12 aprile 2026

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