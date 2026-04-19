Crisi energetica l’Ue ha un piano | dallo smart working ai mezzi gratuiti

L’Unione Europea si prepara a fronteggiare la crisi energetica in seguito alla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha interrotto le forniture di petrolio. Le autorità comunitarie stanno mettendo a punto misure di emergenza, tra cui promozione dello smart working e l’introduzione di mezzi di trasporto gratuiti. La speranza di un ritorno alla normalità entro maggio si è ridimensionata, rendendo necessari interventi immediati per contenere gli effetti della situazione.

Con lo Stretto di Hormuz nuovamente chiuso, la speranza di un ritorno alla normalità entro maggio ha lasciato il posto a piani di emergenza. L’Europa si sta preparando alla crisi energetica con misure di contenimento. Si tratta del cosiddetto “Accelerate Eu”, un piano stilato dalla Commissione europea che vuole fornire ai Paesi membri una serie di misure per fronteggiare la crisi che sta già impattando sulla quotidianità. Sono misure come intervenire verso lo smart working favorendo il telelavoro almeno una volta a settimana, la riduzione dei costi dei mezzi pubblici e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Il piano, ancora una bozza, è un insieme di consigli non obbligatori e ogni Paese potrà decidere se adottarli o meno.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crisi energetica, l’Ue ha un piano: dallo smart working ai mezzi gratuiti Notizie correlate Leggi anche: Il piano Ue contro la crisi energetica: dallo smart working ai bonus per trasporti e consumi Crisi energetica, l’ombra della guerra in Iran: l’Ue corre ai ripari: “Dallo smart working all’uso delle auto. Rincari già pesanti, prepararsi a shock prolungati”La crisi in Medio Oriente non ha ancora fatto impennare il costo dell’energia ai livelli visti dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma il campanello... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il piano Ue per la crisi energetica: più smartworking e autobus per il taglio dei consumi; Crisi energetica: problemi per l’UE in arrivo dal 2026?; Von der Leyen rivela: importazione combustibili fossili +22 miliardi dopo la guerra; L'Ue vuole ridurre le bollette tagliando tasse e costi di rete. Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it In arrivo il piano UE contro la crisi energetica (causata dalla guerra): smart working obbligatorio e trasporti pubblici scontatiBruxelles prepara il piano Accelerate EU per ridurre i consumi: smart working obbligatorio e mezzi pubblici a prezzi ridotti. greenme.it Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia: «Vi servono più rinnovabili e il nucleare. Questa è la crisi energetica più grave di sempre, i tempi di recupero non saranno brevi» - facebook.com facebook Export in calo e crisi energetica: il Veneto arriva al Salone del Mobile tra timori e rilancio. C'è un'altra filiera produttiva che fa i conti con crisi energetica: è il comparto dell'arredo e del mobile, molto forte nella nostra regione. x.com