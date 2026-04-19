Domenica 19 aprile 2026 alle 12:30 si gioca Cremonese-Torino, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si svolge allo stadio “Zini”, dove si prevedono poche segnature. Il Torino arriva alla sfida con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Pisa e Verona. I pronostici indicano una sfida equilibrata, con le quote che si concentrano sulla possibilità di un risultato stretto.

Il Torino fa visita alla Cremonese nel lunch match domenicale e cerca la terza vittoria consecutiva dopo quello ottenute con Pisa e Verona. I granata hanno fatto un salto importante nelle ultime settimane e hanno messo in cassaforte la salvezza, ma non vogliono accontentarsi e puntano a chiudere più in alto possibile per archiviare senza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Torino (domenica 19 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol allo “Zini”

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