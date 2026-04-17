Cremonese-Torino domenica 19 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile 2026 alle 12:30 si disputa il match tra Cremonese e Torino. La partita si gioca nel turno di campionato e vede il Torino impegnato in trasferta, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Pisa e Verona. Le formazioni sono state ufficializzate, e si attendono pronostici e quote relative all’esito dell’incontro.

Il Torino fa visita alla Cremonese nel lunch match domenicale e cerca la terza vittoria consecutiva dopo quello ottenute con Pisa e Verona. I granata hanno fatto un salto importante nelle ultime settimane e hanno messo in cassaforte la salvezza, ma non vogliono accontentarsi e puntano a chiudere più in alto possibile per archiviare senza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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