Cosmeticorexia problema silenzioso per gli adolescenti
Negli ultimi tempi si parla sempre più di una condizione chiamata cosmeticorexia, che riguarda principalmente gli adolescenti. Si tratta di un fenomeno silenzioso in cui alcuni ragazzi sviluppano un’ossessione per ottenere una pelle perfetta, ricorrendo a numerosi prodotti cosmetici. Questo comportamento può portare a un uso eccessivo di creme e trattamenti, senza che si abbia consapevolezza delle conseguenze o di eventuali rischi per la salute.
DERMATOLOGIA. Esiste una fascia di ragazzini che arriva a sviluppare un’ossessione per avere una pelle perfetta attraverso l’uso di cosmetici. Dalla vita reale ai social media, la cosmeticorexia è un hashtag sempre più presente nella galassia della Gen Alpha (nati dopo il 2010) che persegue la bellezza come una crociata. La pelle, un tegumento naturalmente dinamico, viene inchiodata ad un concetto statico di bellezza, innaturale ed immutabile, in altre parole non vivo. Retinolo, steroidi ed altri cosmetici diventano i mezzi per ottenere in breve tempo (short-term) un canone di bellezza preconfezionata e virtuale, a discapito della salute cutanea nel lungo termine.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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