Cosenza incubo a Orte | tre pali e sconfitta che spacca i sogni

A Orte, nel PalaSport, si è disputata una partita di Serie A tra Active Network e Pirossigeno Cosenza, davanti a circa cento spettatori. La squadra calabrese ha subito una sconfitta con il punteggio di 8-4, con tre pali colpiti nel corso del match. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, lasciando i calabresi con poche speranze di recupero.

La sfida di Serie A Kinto tra Active Network e Pirossigeno Cosenza, disputata nel PalaSport di Orte davanti a circa cento spettatori, si è conclusa con un netto 8-4 per i laziali. Il risultato, sancito nella 26ª giornata del campionato, impatta pesantemente sulle ambizioni salvezza dei lupi cosentini, che vedono ora il proprio percorso verso la permanenza in categoria drasticamente complicato, specialmente dopo il successo ottenuto dalla Fortitudo Pomezia contro la Meta Catania, a soli quattro turni dal termine della regular season. Un primo tempo dominato dalla sfortuna e dai colpi di Orte. Il match ha preso una piega difficile per i rossoblù fin dai primi secondi di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, incubo a Orte: tre pali e sconfitta che spacca i sogni Notizie correlate Arriva l'alta velocità francese e per i pendolari di Orte torna l'incubo della tratta lentaIl debutto di Snfc vojage per l'Av Milano-Roma allarma i comitati: la paura è di veder raddoppiare il tempo di viaggio per raggiungere Roma, con... Guasto tecnico a Orte, mattinata da incubo sulla linea Roma-Firenze: ritardi fino a 70 minutiSabato di passione per i pendolari e per chi si è messo in viaggio sulla linea convenzionale Roma-Firenze.