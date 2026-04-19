Stasera su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proposte tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21 si potrà seguire il film intitolato

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si entra nel cuore della storia italiana con La camera di consiglio, intenso dramma giudiziario ambientato durante il Maxiprocesso alla mafia del 1987. Otto giurati si ritrovano isolati all’interno del carcere dell’Ucciardone di Palermo, chiamati a decidere il destino di centinaia di imputati. Tra tensioni, dubbi e responsabilità morali, il film costruisce un racconto carico di pressione e significato civile. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) atmosfera elegante e inquietante con Il talento di Mr.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 19 Aprile 2026 - La camera di consiglio

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