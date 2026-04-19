Corso d' arte visiva propedeutica all' ex tempore di giugno a Pocenia

Il Comune di Pocenia ha annunciato un concorso gratuito e a numero chiuso intitolato

Il Comune di Pocenia organizza un concorso gratuito a numero chiuso, intitolato Dal disegno all'acquerello, nel laboratorio artistico di Franco Del Zotto, 33 ore di full immersion nei segreti dell'arte, propedeutiche all'ex tempore en plein air che si svolgerà domenica 21 giugno 2026, nel.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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