Corso concorso allievi Marescialli dell’Esercito basta il diploma per l’indeterminato

È stato pubblicato il bando di concorso per allievi Marescialli dell’Esercito. Il concorso prevede l’ammissione di 140 candidati al 29° corso biennale. La selezione è aperta a chi possiede un diploma di scuola superiore. La procedura di iscrizione è ora disponibile online, con scadenza prevista per le prossime settimane. La pubblicazione del bando segna l’avvio delle procedure di selezione per il nuovo corso di formazione.

È stato pubblicato il bando di concorso per allievi Marescialli dell’Esercito, che prevede l’ammissione di 140 candidati al 29° corso biennale. Un percorso che consente di entrare in uno dei ruoli più importanti dell’Esercito italiano, con prospettive di stabilità lavorativa e crescita professionale. Il concorso è aperto sia ai civili sia al personale militare già in servizio e rappresenta uno dei principali canali di accesso alla carriera di sottufficiale. Come sono divisi i posti disponibili. Il bando mette a disposizione complessivamente 140 posti, il 20% dei quali riservato a specifiche categorie, come familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio o studenti provenienti da scuole militari.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Allievi Marescialli Esercito 2026 | Guida al concorso

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