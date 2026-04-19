Corriere dello Sport | Al Maradona comanda Sarri

Al Napoli, all’interno dello stadio Maradona, si sono concluse le speranze che il tecnico e la squadra potessero continuare a mantenere una serie positiva. La sconfitta ha interrotto una serie di risultati favorevoli, segnando un momento di svolta nella stagione. La partita è stata decisa da un gol che ha determinato il risultato finale, evidenziando la superiorità della squadra avversaria.

"> NAPOLI – Tutto finisce, anche le illusioni più ostinate. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al Maradona il Napoli perde molto più di una partita: lascia definitivamente per strada il sogno scudetto e vede interrompersi una striscia interna che durava da 496 giorni. Il racconto firmato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport certifica il crollo degli azzurri contro una Lazio cinica e organizzata, capace di imporsi con autorità e lucidità tattica. Ancora Fabio Mandarini, inviato per il Corriere dello Sport, sottolinea come si tratti di una delle peggiori prestazioni dell’era Conte, mentre il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, evidenzia numeri impietosi e segnali preoccupanti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Al Maradona comanda Sarri” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, missione Champions: Conte sfida Sarri, primo match point al Maradona” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, al Maradona ritmo da scudetto” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bastoni non vuole scappare: ora lo scudetto con l'Inter; Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; Milan: né pentole, né coperchi; De Laurentiis senza filtri al New York Times: Se Conte vuole andarsene può dirlo ora. Corriere dello Sport – De Rossi: «Il mio nome è sempre di moda»Daniele De Rossi sui rumors che lo vorrebbero a Roma: «Io non mi metto a commentare queste cose e neanche gli do peso» ... pianetagenoa1893.net La squadra saudita ha scelto di 'riposare' presentando una lettera firmata da tutti i calciatori alla federazioneSe la clausola venisse attivata, la storia si dilaterebbe per altri due giorni: il club viola ha 48 ore di tempo per formulare al giocatore una controposta. Dunque: al massimo si arriverebbe al 17 lug ... corrieredellosport.it Sport Channel 214. . Il Sabato di Ganni Festa del 18 Aprile 2026 Torna l'appuntamento con il direttore del Corriere dell'Irpinia, Gianni Festa L'analisi di tutti i temi di attualità dell'ultima settimana facebook Corriere dello Sport reports that Napoli President De Laurentiis has pushed forward a meeting with Antonio Conte to discuss the coach's future at the Stadio Maradona. x.com