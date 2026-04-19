Cordenons trionfi e sogni di Roma | Bonadio e Zantedeschi volano al Foro

A Cordenons, all’interno dei locali dell’Eurosporting, si è concluso domenica 19 aprile 2026 un torneo di tennis che ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse zone della regione. L’evento, durato dieci giorni, ha attirato numerosi appassionati e ha messo in evidenza le capacità di giocatori di rilievo, con alcuni di loro che hanno raggiunto risultati significativi. La manifestazione ha rappresentato un momento importante per il tennis locale, offrendo una piattaforma di visibilità e confronto.

Il tennis regionale ha trovato la sua vetrina ideale tra le mura dell’Eurosporting di Cordenons, dove domenica 19 aprile 2026 si è conclusa una maratona sportiva durata dieci giorni. Le prequalificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia hanno protagonisti atleti di diverse categorie, con il traguardo finale rappresentato dal passaporto per il Foro Italico di Roma. L’appuntamento ha trasformato la realtà locale in un polo di attrazione internazionale, capace di mescolare l’agonismo puro della competizione con momenti di alta formazione tecnica. Il clima all’interno del centro sportivo è stato alimentato anche dalla presenza simbolica della...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cordenons, trionfi e sogni di Roma: Bonadio e Zantedeschi volano al Foro Notizie correlate Tennis, a Cordenons vince Bonadio e vola agli Internazionali BNL d'ItaliaSi è conclusa il 19 aprile, all’Eurosporting di Cordenons, l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Stoccarda, Gauff e Rybakina volano ai quarti: trionfi e rimonteIl tabellone dei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda si sta delineando con dinamiche inaspettate, confermando la complessità della terra...