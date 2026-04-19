Conseguenze gravissime Guerra arriva l’allarme ufficiale anche su acqua e bevande

Un nuovo allarme riguarda le conseguenze della guerra in Medio Oriente, che si estende oltre i conflict, coinvolgendo anche l’approvvigionamento di acqua minerale e bevande. Le tensioni in corso stanno causando preoccupazioni riguardo alla disponibilità e alla qualità di questi prodotti, utilizzati quotidianamente dalla popolazione. Le autorità hanno segnalato che le ripercussioni potrebbero essere più vaste di quanto si pensasse, interessando anche settori considerati meno direttamente coinvolti nel conflitto.

La guerra in Medio Oriente rischia di farsi sentire anche su un prodotto quotidiano e apparentemente lontano dai fronti del conflitto: l’ acqua minerale. A preoccupare non è solo il caro energia o l’effetto domino sui trasporti, ma soprattutto quello che starebbe accadendo lungo la filiera del packaging, cioè bottiglie, tappi, etichette e film plastici. Un meccanismo meno visibile del prezzo della benzina, ma capace di arrivare dritto fino agli scaffali dei supermercati. Secondo quanto riportato da ANSA, il Codacons parla di possibili rincari al dettaglio fino a 5-6 centesimi per una bottiglia da 1,5 litri, con un impatto complessivo che potrebbe superare i 606 milioni di euro annui per i consumatori italiani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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