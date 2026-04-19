Connections 1043 | la sfida logica tra dolci e poker da risolvere
Il rompicapo numero 1043 di Connections, pubblicato domenica 19 aprile 2026, propone agli utenti una sfida logica incentrata su associazioni tra dolci e giochi di carte. Il test, che coinvolge capacità deduttive, presenta una serie di connessioni tra termini legati al mondo del poker e delle caramelle. La sfida richiede di individuare i legami tra elementi apparentemente diversi, spaziando dai concetti di gioco d’azzardo alle confetterie.
Il rompicapo testuale numero 1043 di Connections, pubblicato questa domenica 19 aprile 2026, mette alla prova la capacità deduttiva degli utenti attraverso una serie di associazioni semantiche che spaziano dal mondo del gioco d’azzardo alla confetteria. La sfida quotidiana, che si rinnova ogni notte, richiede di raggruppare sedici termini in quattro categorie distinte, utilizzando indizi cromatici che guidano il giocatore dal livello più semplice a quello più complesso. La struttura logica del gioco e le categorie del giorno. L’architettura del puzzle odierno si basa su quattro pilastri tematici che sfidano l’intuizione immediata. preferisce...🔗 Leggi su Ameve.eu
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