Dopo la partita tra Juventus e Napoli della 22ª giornata di Serie A 202526, il tecnico Spalletti ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Di seguito vengono riportate le sue dichiarazioni ufficiali, che offrono un’analisi delle prestazioni e delle dinamiche emerse durante la sfida. Un approfondimento sulle parole dell’allenatore per comprendere meglio l’andamento della squadra e le riflessioni post-partita.

di Marco Baridon dopo il match della 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. QUANTE VOLTE HA RIVISTO NAPOLI JUVE – «Sì che l’ho rivista, le analisi per preparare la partita se si fanno noi stessi ci sono doppie cose da prendere. Quelle che han fatto loro e quelle che abbiamo fatto noi». QUANTO HA FATTO BENE LA VITTORIA COL BENFICA – «Secondo me ci ha fatto meglio dal punto di vista di reazione e di prendere consapevolezza, convinzione del nostro comportamento, ci dan di più le sconfitte, perché ti danno un dolore forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Napoli: le sue dichiarazioni

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Torino: le sue dichiarazioni

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Conferenza stampa Spalletti pre NAPOLI JUVENTUS | Le parole di mister Spalletti live | Serie A

Argomenti discussi: Cagliari Juventus, intervista Luciano Spalletti; Spalletti: Mi aspetto un Benfica aggressivo. Mourinho? Ci stimiamo, un piacere rivederlo; Juventus-Napoli, Spalletti e Conte restano in silenzio: cancellate le due conferenze stampa della vigilia; Non ci saranno conferenze stampa della vigilia di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli, Spalletti nel post partita: «Vittoria importante contro una grande squadra»La sua Juventus passeggia all'Allianz Stadium contro il Napoli di Antonio Conte. Luciano Spalletti domina e si porta a -1 in classifica dagli azzurri, che ora iniziano a guardarsi le ... ilmattino.it

Juventus-Napoli 3-0, a breve Spalletti in conferenzaLuciano Spalletti parla della vittoria contro il Napoli nella conferenza stampa. Scopri le sue dichiarazioni sorprendenti. ilnapolista.it

“Lavoriamo per riportare gli episodi a nostro favore” Le parole di Giuseppe Pezzella in conferenza stampa al termine di #SassuoloCremonese uscremonese.it/pezzella-lavor… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #SerieAEniliv x.com

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Udinese #TuttoUdinese #Udinese #Runjaic - facebook.com facebook