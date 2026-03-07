Concorso nazionale STEAM | femminile plurale elaborati entro il 5 giugno
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il concorso nazionale “STEAM: femminile plurale”, con scadenza prevista per il 5 giugno 2026. Gli studenti interessati devono inviare gli elaborati entro questa data. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e mira a promuovere l’interesse femminile nelle discipline STEAM.
