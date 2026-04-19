Con i figli vince sempre l’onestà e mai l’inganno

Negli ultimi anni, in particolare durante la pandemia, si è registrato un aumento significativo di coppie che si rivolgono agli psicologi. La consigliera dell'ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna ha confermato questa tendenza, evidenziando come i cambiamenti sociali e le difficoltà legate al periodo abbiano portato molte persone a cercare supporto professionale. La maggiore richiesta riguarda le questioni legate alla relazione di coppia e alla gestione dei conflitti.

Fabiola Tinessa, consigliera dell'ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna, sono aumentate le coppie che si rivolgono agli psicologi? "Si, moltissimo negli ultimi anni, soprattutto dal Covid. In quel ‘silenzio’ del lockdown sono emerse fragilità e tensioni che prima, semplicemente, non avevamo il modo di vedere". Qual è l’età delle coppie che iniziano un percorso di terapia? "In prevalenza coppie tra i 30 e i 40 anni ma anche coppie giovani di 25 anni. Si osserva la differenza tra persone che hanno tra i 40 e i 50 anni rispetto ai 30enni, dove la compartecipazione alla vita familiare è data molto più per scontata". Cosa chiedete ai pazienti? "Una delle prime domande che si fa ai pazienti è ‘perché vi rivolgete al terapeuta proprio ora?’ Spesso si rileva che c’è stato un cambiamento importante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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