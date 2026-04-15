Osservatorio di Immobiliare | Torino è la seconda città più cara in Piemonte per acquistare casa circa 2.200 euro mq

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare in Piemonte registra un aumento dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione rispetto all’anno precedente. La regione nel suo complesso mostra una crescita del 3,4% nei prezzi delle case e del 4,5% nelle locazioni. Tra le città piemontesi, Torino si conferma come la seconda più costosa per l’acquisto di un immobile, con un prezzo medio di circa 2.200 euro al metro quadro.

Il mercato immobiliare piemontese mostra segnali di crescita nel primo trimestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono infatti in rialzo sia i prezzi di vendita (+3,4%) che i canoni di locazione (+4,5%). Attualmente, per comprare casa in regione sono necessari, in media, 1.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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