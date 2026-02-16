Preparati vegan | le nuove alternative a base vegetale che semplificano pranzi e cene quotidiane offrendo un modo pratico per portare in tavola piatti etici senza rinunciare al gusto

Sono in tanti a pensare che i pasti più veloci da preparare siano solo quelli di origine animale, come le fettine o i burger classici. Da tempo però le alternative vegetali si moltiplicano e permettono di cucinare, in modo veloce, ricette etiche e gustose. Basta un mix vegetale, i cui ingredienti principali spesso sono le proteine reidratate dei piselli, per creare tanti piatti proteici e bilanciati. Il brand KoRo, specializzato nei prodotti vegetali, ha ad esempio lanciato due nuovi prodotti in collaborazione con AltroFood: due preparati per burger vegan pensati come alternativa alla carne.