Umberto Smaila ha annunciato che è in corso di sviluppo una serie televisiva basata su Colpo Grosso, lo show degli anni ’80 molto noto. L’attuale progetto prevede una trasposizione in formato seriale del programma, senza dettagli su date o attori coinvolti. La notizia è stata condivisa dallo stesso Smaila, che ha parlato del ritorno di questa produzione cult attraverso una nuova versione televisiva.

Umberto Smaila torna a parlare di Colpo Grosso e lo fa con una rivelazione che sa di revival: una serie tv dedicata al celebre show sarebbe attualmente in fase di sviluppo. In un’intervista rilasciata a Fanpage, il comico e musicista ha raccontato che un produttore romano sta lavorando a una fiction ispirata al programma cult. Smaila ha aggiunto che, qualora il progetto dovesse concretizzarsi, parteciperebbe volentieri, magari contribuendo alla sceneggiatura o prestando la sua voce come narratore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Umberto (@umbertosmailaofficial) Nel corso della stessa intervista, Smaila ha....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Colpo Grosso diventa una fiction: Smaila svela il progetto sullo show cult anni ’80

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