Cocaina e clienti con precedenti per mafia | scatta la chiusura forzata per un locale a Milano

Il questore di Milano ha deciso di sospendere per sette giorni la licenza del Tondo Cafè, situato in via Monte Cengio 6A. La decisione è stata presa a seguito di un'indagine che ha evidenziato la presenza di clienti con precedenti per associazioni mafiose e la presenza di cocaina nel locale. La chiusura temporanea mira a contrastare attività illegali e a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso per sette giorni la licenza del Tondo Cafè, un locale in via Monte Cengio 6A. Il provvedimento, notificato venerdì pomeriggio dagli agenti del commissariato Mecenate, rientra nelle attività di controllo del territorio e monitoraggio dei locali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Schiamazzi e clienti con precedenti: chiuso il locale in BrianzaMancato rispetto degli orari di chiusura, assembramenti e schiamazzi nelle ore serali e clienti con precedenti. Rissa con accoltellamento e vari crimini nel locale: scatta la chiusura per il ristoranteDopo la violenta aggressione a un giovane, accoltellato e picchiato, scatta la chiusura per una pizzeria-kebab di Cervia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponte di Nona, la cocaina nascosta nel braciere pronta per essere venduta; Bolzano: operazione antidroga, 28 arresti; Lo spaccio di lusso e la coca a oltre 100 euro al grammo: le consegne e la 'geolocalizzazione' dei clienti; San Benedetto, smerciavano fiumi di cocaina: i pusher condannati a 8 e 11 anni. Cocaina e clienti con precedenti per mafia: scatta la chiusura forzata per un locale a MilanoDall'hashish sotto i tavolini esterni alle frequentazioni pericolose: i motivi che hanno portato il questore Megale a sigillare il locale di via Monte Cengio ... milanotoday.it Velletri – Spaccio di cocaina in famiglia, arrestati madre e figlioVELLETRI - I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno condotto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello ... etrurianews.it ROSSANO, COCAINA E ARMI CLANDESTINE: 48ENNE DAVANTI AL GIP Sequestrati oltre un chilo di cocaina e cinque pistole senza matricola: lunedì l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Castrovillari https://www.calabriainchieste.it/2026/04/19/rossano- facebook Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale ift.tt/fyuq97O x.com