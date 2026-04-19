Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 33^ giornata

Ecco i risultati e la classifica aggiornata della 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La giornata ha visto alcune squadre ottenere vittorie importanti, mentre altre hanno subito sconfitte che influenzano la posizione in classifica. Sono stati segnati diversi gol e le partite si sono svolte in diverse città italiane, rispettando il calendario stabilito dalla Lega Serie A. Questa giornata si aggiunge alle precedenti, contribuendo a definire gli equilibri della stagione in corso.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 33^ giornata RISULTATI 26ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #risultati #seriea #calcio #campionato Notizie correlate Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 22^ giornata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Parma - Napoli (1-1) Serie A 2025; Spettatori Serie A – Continua il testa-a-testa fra Inter e Milan; Serie A 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Classifica marcatori Serie A | Malen può superare Lautaro? I calendari a confrontoLa classifica marcatori della Serie A 2025/2026 entra nel vivo in questo rush finale del campionato: Malen sfida ... fantamaster.it Serie A 2025-2026: Pisa-Genoa, le probabili formazioniIl Genoa deve fare i conti con diverse assenze per squalifica (Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup) oltre all’indisponibilità di Norton-Cuffy. Spazio quindi a Sabelli, Messias e Masini, con conferme ... sportal.it TrmWeb.it. . Serie B - Augello: "Abbiamo fatto il nostro dovere, ora vedremo la classifica" facebook La classifica al termine di questo sabato di Serie A x.com