Chieti-Yancheng prosegue la collaborazione | delegazione cinese in visita tra aziende e istituzioni

Il 17 aprile, una delegazione dalla città cinese di Yancheng ha visitato Chieti, incontrando rappresentanti di aziende e istituzioni locali. La visita è stata accolta dal presidente del Consiglio comunale e ha previsto incontri con diversi rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiani. Questa visita fa parte di un percorso di collaborazione tra le due città, avviato nei mesi scorsi e volto a rafforzare i rapporti tra le comunità.

Prosegue il percorso di collaborazione tra Chieti e la città cinese di Yancheng. Nella giornata di venerdì 17 aprile il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo ha accolto una delegazione proveniente dalla municipalità asiatica, composta da rappresentanti dell’Ufficio Affari Esteri e dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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