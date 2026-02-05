Annamaria Gallo, moglie di Nino D’Angelo, racconta il loro rapporto. La coppia, insieme da oltre quarant’anni, ha cresciuto due figli, Antonio e Vincenzo. Lei dice che sono una forza quando stanno insieme e condividono la vita, tra alti e bassi. La loro storia nasce alla fine degli anni Settanta e ancora oggi sono inseparabili.

Annamaria Gallo è la moglie di Nino D’Angelo: i due condividono una lunga storia d’amore iniziata sul finire degli anni Settanta e che ha portato alla nascita di Antonio e Vincenzo. Il cantautore partenopeo stasera sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:40 su Raitre. Agli albori della carriera, quando lavorava con il pianista Vincenzo Gallo e frequentava la casa del musicista, un giovanissimo Nino incontra la figlia Annamaria e ne viene folgorato. Ospite a Domenica In, aveva raccontato: “ Era diventata molto amica di mia sorella.Sono corso da lei vicino all’ascensore e le ho detto un mucchio di cose, ho provato a darle un bacio e mi ha dato uno schiaffo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Annamaria, la moglie di Nino D’Angelo (madre dei figli Antonio e Vincenzo): “Insieme siamo una forza”

Approfondimenti su Nino D’Angelo Annmaria

Manuela Lamanna è la moglie dell’attore Toni Servillo, con cui è legata dal 1990.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nino D’Angelo Annmaria

Argomenti discussi: La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama fascista: Nella mia famiglia c'è chi fu incarcerato dal regime. Pronte le denunce; Ho fatto appendere un 'Decalogo della gentilezza' nei corridoi della scuola. Chi semina gentilezza raccoglie storie belle. INTERVISTA alla Professoressa Annamaria Citino; L'ultimo saluto alla vigilessa: Sempre la prima ad uscire in pattuglia e l'ultima a rientrare; Anna Maria Bernardini de Pace rintraccia e diffida i 12 hater che le hanno dato della fascista: Avete una settimana per cancellare i post.

Chi è Annamaria, la moglie di Nino D’Angelo (madre dei figli Antonio e Vincenzo): Insieme siamo una forzaAnnamaria Gallo è la moglie di Nino D’Angelo: i due condividono una lunga storia ... msn.com

La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama fascista: «Nella mia famiglia c’è chi fu incarcerato dal regime». Pronte le denunceL'avvocata fu criticata sui social dopo la protesta per la candidatura della Global Sumud Flotilla all'Ambrogino d'Oro L'articolo La diffida di Annamaria Bernardini de Pace a chi la chiama fascista: ... msn.com

Quella sulla Pasta alla carbonara, C’è chi sostiene che ci va la pancetta, chi, invece, asserisce che è il guanciale l’ingrediente giusto. Voi da che parte state https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/pasta-alla-carbonara/ facebook