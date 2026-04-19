Elisa Isoardi ha una famiglia composta da sua mamma Irma, che gestisce una lavanderia, e da suo padre, che lavora nel settore agricolo. I genitori di Isoardi si sono separati quando lei aveva circa tre anni. La conduttrice ha anche un fratello, al quale si è riavvicinata recentemente. La madre è sempre stata presente nella sua vita, mentre il padre è assente da tempo.

I genitori di Elisa Isoardi, papà agricoltore e mamma titolare di una lavanderia, si sono separati quando lei aveva tre anni. Lei, a differenza di suo fratello, scelse di rimanere con la mamma – Irma – ed è proprio grazie a lei che ha costruito la sua splendida vita e carriera, mentre il fratello Domenico seguì il padre. Crescendo si sono riavvicinati pur avendo caratteri diversi e uno stile di vita agli antipodi. “Una grande mamma ma soprattutto una grande donna”, queste le parole di Elisa Isoardi – parlando dei genitori – nel descrivere il supporto ricevuto nel suo percorso di crescita. Elisa Isoardi ha in particolare sottolineato il concetto di complicità, come tra l’altro si evince da un’intervista recente rilasciata a Libero dove ha dichiarato: “Mi comprende in tutto, è bello sentirsi capiti”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e il fratello di Elisa Isoardi, mamma Irma sempre presente, il papà assente e il fratello ritrovato

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