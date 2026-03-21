Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea il 31 luglio 1990 da Bruno e Margherita. Dopo aver frequentato il liceo, si è trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza. I suoi genitori e il fratello sono molto legati a lui e condividono una stretta relazione familiare. Questa è la base delle informazioni note sulla sua famiglia.

Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea il 31 luglio 1990 da papà Bruno e mamma Margherita, dopo il liceo Pierpaolo si trasferisce a Roma, dove frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Appena 20enne, inizia a lavorare come cameriere, come bagnino e come ballerino. Nel 2013 raggiunge la notorietà diventando il primo velino della storia di Striscia la notizia insieme a Elia Fongaro. Cinque anni dopo partecipa come tentatore a Temptation Island Vip e come corteggiatore a Uomini e Donne. Diventato papà, torna a lavorare in discoteca e come cameriere, anche di notte, per mettere da parte i soldi per il figlio Leo, nato nel luglio 2017. Nel settembre del 2020 è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi secondo dopo cinque mesi e mezzo nella Casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e il fratello di Pierpaolo Pretelli: “Siamo molto legati”

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