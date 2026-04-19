Paola Iezzi, nata a Milano il 30 marzo 1974, ha una famiglia composta da Guido, assicuratore, e Francesca, casalinga, entrambi originari di Chieti. Cresciuta in un ambiente familiare stabile, ricorda che per i suoi genitori non è stato facile affrontare la sua improvvisa ascesa nel mondo dello spettacolo. La sorella Chiara Iezzi ha condiviso sentimenti simili riguardo all’impatto della fama sulla loro famiglia.

Paola Iezzi, nata a Milano il 30 marzo 1974, è cresciuta in una famiglia unita con i genitori Guido (assicuratore) e Francesca (casalinga), originari di Chieti. È la sorella minore di Chiara Iezzi (nata nel 1973), con la quale ha formato il celebre duo. “ Siamo cresciute insieme – hanno raccontato a Cosmopolitan –, nostra madre ci ha avute molto giovane e il suo sogno era quello di crescerci esattamente nello stesso modo per far sì che nessuna di noi soffrisse per qualche forma di disparità “. Un senso di “uguaglianza” che ha invaso anche il loro armadio, come hanno svelato a Silvia Toffanin in tv: “ Nostra madre ha cercato di renderci...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori delle sorelle Paola e Chiara Iezzi? “Per loro non è state facile vederci diventare famose di colpo”

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