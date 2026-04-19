Chi è Josè Sebastiani | il nuovo volto della scena urban italiana

Un giovane artista ha presentato il suo primo brano urban nelle strade di Milano, attirando l’attenzione con uno stile che si distingue nel panorama musicale. Durante l’evento ha anche avuto un’apparizione inaspettata di un familiare, che ha sorpreso i presenti. La sua presenza nel mondo della musica urbana sta iniziando a farsi notare, portando un nuovo volto alla scena italiana.

. Il giovane Josè Sebastiani lancia il suo primo brano urban tra le strade di Milano e un cameo paterno inaspettato. Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, debutta come cantante. Il 17enne ha presentato sui social il suo primo brano inedito “ Smog di Milano ”, trasformando un semplice video su TikTok in un caso virale che unisce musica, famiglia e curiosità pubblica sotto i riflettori di una generazione che vive di immediato racconto digitale. È un ingresso nel mondo discografico che porta con sé il linguaggio della trap e del rap contemporaneo, uno stile diretto, filtrato dall’autotune, che racconta una storia d’amore finita sullo sfondo di una Milano densa, quasi appesantita, dove lo smog diventa metafora di confusione emotiva e pensieri.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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