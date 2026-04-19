Alessio Lapice è un attore italiano noto per aver interpretato il ruolo di Stefano in “Roberta Valente Notaio in Sorrento”. Dopo aver conseguito il diploma, a 18 anni, si è trasferito a Roma abbandonando la famiglia per seguire la carriera nel cinema e nel teatro. Recentemente si è parlato anche della sua fidanzata, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla loro relazione.

Dopo aver conseguito il diploma, a 18 anni Alessio Lapice ha deciso di lasciare la sua famiglia per trasferirsi a Roma e inseguire il sogno di diventare un attore. Ha frequentato l’Accademia Duse International e i laboratori del Centro Sperimentale di Cinematografia, affinando un talento che lo ha portato ad essere un astro nascente della recitazione nostrana. In passato lo abbiamo visto in “ Imma Tataranni ” e “Nato a Casal di Principe”. Nonostante il successo, l’attore è molto riservato e ha preferito tenere per sé i dettagli sulla sua relazione con la misteriosa fidanzata. Ma chi sono i suoi genitori e dove vive oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle radici e la storia di questo giovane artista.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il bell’attore Alessio Lapice, Stefano in “Roberta Valente Notaio in Sorrento”: carriera e fidanzata

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