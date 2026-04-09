Dal 12 aprile, su Raiuno, va in onda la nuova serie intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. La narrazione combina elementi di mistero e introspezione, offrendo uno sguardo sulle sfumature emotive e le decisioni personali dei personaggi. In un’intervista esclusiva, Alessio Lapice parla di due personaggi che condividono un forte legame familiare e commenta l’assenza di un’attrice storica nella nuova stagione della serie “Imma Tataranni”.

La nuova serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” debutta su Raiuno a partire dal 12 aprile, proponendo un racconto che intreccia mistero, emozioni e riflessione interiore, andando oltre il semplice intrattenimento per esplorare le fragilità umane e le scelte più intime. Protagonista è Roberta Valente, interpretata da Maria Vera Ratti, una giovane notaia brillante e rigorosa, diventata la più giovane d’Italia grazie a disciplina e controllo, ma destinata a vedere vacillare le proprie certezze. Il trasferimento nella suggestiva Sorrento rappresenta un punto di svolta, trasformando la città in un elemento vivo della narrazione, capace di incidere sul suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, intervista esclusiva ad Alessio Lapice: “Calogiuri e Stefano si somigliano, entrambi legati alla famiglia. Imma Tataranni senza Vanessa Scalera? Strano immaginarla senza di lei”

“Imma Tataranni 5”, intervista esclusiva a Vanessa Scalera: “Imma ripartirà da se stessa e dal lavoro in procura. L’ultimo giorno sul set l’ho dimenticato, è stato un meccanismo di difesa”L’attesa è quasi conclusa: la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” debutta su Raiuno dall’8 marzo con nuovi episodi ricchi di...

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Roberta Valente: notaio in Sorrento, tutto sulla nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio LapiceDalla giornata di domenica 12 aprile 2026, parte la nuova serie televisiva della Rai intitolata Roberta Valente: notaio in Sorrento. Scopriamo ... alfemminile.com

una nuova coppia sta per arrivare nella prima serata di Rai 1 una nuova fiction per la primavera la guarderete Ve ne parliamo qui https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/roberta-valente-notaio-in-sorrento-di-cosa-parla-la-nuova-fiction-d - facebook.com facebook

Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com