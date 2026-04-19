Chi c’è dietro i poli dello shopping

Nel nuovo episodio di Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a approfondimenti e inchieste, si analizzano le figure e le aziende coinvolte nella gestione dei grandi poli commerciali. Sono stati raccolti dati e documenti ufficiali relativi alle autorizzazioni, alle procedure amministrative e ai progetti presentati. L’indagine si concentra sulle modalità di autorizzazione e sulle attività svolte dai soggetti che operano nel settore dello shopping.

Torna l’appuntamento con Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a focus, approfondimenti e inchieste.Questa settimana partiamo dal viaggio in due puntate attraverso i centri commerciali. Dopo il boom tra gli anni '90 e inizio Duemila, oggi devono fare i conti con un contesto profondamente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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