Centro estivo ludoteca Girasole | ecco come effettuare l' iscrizione

Con l’arrivo della bella stagione, le attività all’aperto tornano protagoniste, portando bambini e bambine a partecipare a proposte come il centro estivo presso la ludoteca Girasole. Per iscriversi, è necessario seguire le procedure indicate dall’organizzazione, che prevedono la compilazione di moduli e la presentazione della documentazione richiesta. La partecipazione permette ai più giovani di trascorrere giornate all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Con l’arrivo della bella stagione si riapre anche il tempo delle attività all’aria aperta, delle nuove amicizie e delle giornate da vivere insieme. Per questo la ludoteca Il Girasole di Reggio Calabria, servizio gratuito del Comune di Reggio Calabria gestito dalla Cooperativa sociale Libero.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ambulanza si trasforma in ludotecaUna ‘Ludoteca d’emergenza’ è stata inaugurata domenica a Correggio, in occasione della fiera di San Giuseppe, una nuova struttura mobile in grado di... Sport, gioco e socialità: aprono le iscrizioni del centro estivo La BalenaOrganizzato da La Balena, il centro si svolgerà alle scuole “La Nave” in via Don F. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Estate al via a Reggio Calabria: riaprono le iscrizioni alla ludoteca Il Girasole; De Gregori chiude il Roccella Summer Festival con Rimmel e accende la festa con i giovani musicisti della locride; Gioco d’azzardo | In Calabria: nel 2025 oltre 6 miliardi di euro spesi; Seminare arte, coltivare comunità: i laboratori di ‘nTramenti a Brognaturo e Cardinale per bambini e adulti. Estate al via a Reggio Calabria: riaprono le iscrizioni alla ludoteca Il GirasoleCon l’arrivo della bella stagione si riapre anche il tempo delle attività all’aria aperta, delle nuove amicizie e delle giornate da vivere insieme. Per questo la ludoteca Il Girasole di Reggio Calab ... strettoweb.com CENTRO ESTIVO PUNTO ZERO 2026 Aperte le iscrizioni per il Centro Estivo per bambini dai 3 anni compiuti ai 14 anni! Centro Estivo accreditato con il comune di Rivalta. Agevolazioni tariffarie VOUCHER CENTRI ESTIVI 2026 per i residenti a Rivalt facebook