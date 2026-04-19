Centro estivo ludoteca Girasole | ecco come effettuare l' iscrizione

Da reggiotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della bella stagione, le attività all’aperto tornano protagoniste, portando bambini e bambine a partecipare a proposte come il centro estivo presso la ludoteca Girasole. Per iscriversi, è necessario seguire le procedure indicate dall’organizzazione, che prevedono la compilazione di moduli e la presentazione della documentazione richiesta. La partecipazione permette ai più giovani di trascorrere giornate all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Con l’arrivo della bella stagione si riapre anche il tempo delle attività all’aria aperta, delle nuove amicizie e delle giornate da vivere insieme. Per questo la ludoteca Il Girasole di Reggio Calabria, servizio gratuito del Comune di Reggio Calabria gestito dalla Cooperativa sociale Libero.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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