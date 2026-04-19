Centra uno scooter in viale Alfieri e non si ferma ad attendere ii soccorsi | 72enne in ospedale caccia all' auto pirata

Un incidente si è verificato in viale Alfieri, dove uno scooter è stato centrato da un'auto. L'anziano alla guida del motorino è rimasto a terra dopo l’impatto ed è stato trasportato in ospedale. La vettura coinvolta nel sinistro si è allontanata senza fermarsi o fornire assistenza. La polizia sta cercando di individuare il veicolo pirata e il conducente responsabile.

Uno scontro tra auto e scooter, l'anziano in motorino che resta a terra dopo l'impatto e la vettura che si allontana senza che il conducente si fermi per prestare assistenza alla persona ferita né attendere i soccorsi. È la ricostruzione, stando al racconto di alcuni testimoni, di quanto accaduto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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