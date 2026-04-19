La frazione di Oliveto, nella periferia sud di Reggio Calabria, ha vissuto momenti di tensione questa sera durante la trasmissione televisiva Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano su Rete 4. La discussione si è concentrata sul caso di un macellaio coinvolto in un procedimento legale, provocando un acceso scambio tra i partecipanti. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni residenti presenti in studio e in collegamento.

La tensione che avvolge la frazione di Oliveto, nella periferia sud di Reggio Calabria, è esplosa nuovamente questa sera durante il programma Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano su Rete 4. Il caso del macellaio locale, condannato dopo essersi difeso all’interno della propria abitazione, ha riportato sotto i riflettori nazionali un dibattito lacerante tra diritto e senso di protezione personale, scuotendo l’intera comunità reggina. Il dolore di una famiglia tra dignità e ingiustizia percepita. Le immagini trasmesse dalla televisione nazionale hanno messo in luce il lato più umano e tragico di questa vicenda giudiziaria attraverso le parole della sorella del commerciante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso macellaio a Reggio: il grido di Oliveto contro la sentenza

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