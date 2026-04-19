Caso cinghiali | Non c’è nessuna quarantena

La giunta ha precisato che non è in atto nessuna quarantena per i residenti della zona del Palasport, in relazione alla presenza dei cinghiali. La comunicazione arriva dopo le richieste di alcuni abitanti che avevano annunciato di voler coinvolgere la Procura. La questione della presenza degli animali selvatici nella zona è al centro di discussioni locali, ma al momento non sono state adottate misure di isolamento.

Nessuna quarantena a causa dei cinghiali per i residenti della zona del Palasport. La giunta risponde così agli abitanti che vogliono rivolgersi alla Procura. "A febbraio, dopo la segnalazione di una residente di via Pertini sulla presenza di cinghiali – spiega l’assessore all’ambiente Elisa Galleni (nella foto) – abbiamo inoltrato alla Polizia provinciale la richiesta di attivazione delle misure di contenimento. La Polizia, a seguito anche di un incontro con la nostra Polizia locale, ci ha comunicato di aver avviato attività di monitoraggio e contenimento dei cinghiali in orario notturno. Dopo di che sono stati predisposti i cartelloni sulla peste suina, malattia contagiosa e letale per suini e cinghiali ma non trasmissibile all’uomo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso cinghiali: "Non c’è nessuna quarantena" Notizie correlate Caso piazza Europa. Nessuna sanzione: "Non è democrazia""Adesso che anche le istituzioni stanno valutando le sanzioni per l’occupazione di piazza Europa, mi auguro che vengano applicate tutte le misure... Caso Garlasco: la criminologa frena, nessuna prova per revisioneIl dibattito sul caso Garlasco si riaccende, ma senza che emergano svolte concrete sul piano giudiziario. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso cinghiali: Non c’è nessuna quarantena; Cinghiali, emergenza fuori controllo, decine di segnalazioni di animali che invadono la città. Il sindaco: Allarme anche per l'incolumità dei cittadini; Cinghiali in città; Cinghiali a Roma, c'è l'intesa con la regione: dal Campidoglio 200mila euro per gli abbattimenti. Centinaia di animalisti in piazza a Rapallo contro la strage di cinghialiGli organizzatori chiedono interventi non cruenti per gestire la fauna selvatica. Su uno striscione la scritta: Dall'uccisione di un animale a quella dell'uomo non c'è un passo ... genova24.it Rapallo città di sangue, più di 200 persone in protesta per l’abbattimento dei cinghialiRapallo – Concentramento sotto al palazzo comunale, da dove non è uscito nessun membro dell'amministrazione, interventi al megafono e poi sfilata nel centro cittadino e sino alla spiaggia del Castello ... ilsecoloxix.it Manifestazione e corteo per i cinghiali, animalisti in piazza A Rapallo dopo il caso degli animali abbattuti nel torrente San Francesco -- Manifestazione cinghiali Rapallo: sabato 18 Aprile il corteo animalista https://www.genovatoday.it/cronaca/cinghiali-manifes - facebook.com facebook