A Firenze, i lavori sulla linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli continuano senza sosta, con avanzamenti rapidi. Tuttavia, le recenti chiusure sui viali, in particolare lungo l’asse Donatello-Beccaria, stanno causando forti disagi alla circolazione cittadina. La situazione si fa complessa, poiché le restrizioni in corso rischiano di accentuare il problema del traffico già presente in questa zona della città.

Firenze, 19 aprile 2026 – Avanzano a ritmo spedito i cantieri della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli, ma l’aderenza ai tempi stretti del cronoprogramma impone ora giornate a enorme rischio caos – specie sull’asse Donatello-Beccaria – per una circolazione già in grossa crisi. Cantieri tra via Leopardi e via Colletta. Dalle 21 di domani in viale Gramsci scatta la cantierizzazione nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Leopardi e via Colletta. Quindi non sarà più possibile effettuare l’attraversamento dell’incrocio né da via Leopardi verso piazzale Donatello né da via Colletta verso piazza Beccaria. Direzione obbligata quindi per i veicoli provenienti da via Leopardi che potranno transitare su viale Gramsci solo verso piazza Beccaria e da via Colletta che invece potranno svoltare solo verso Donatello.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri a Firenze, i giorni più duri. Nuove chiusure sui viali: Beccaria a rischio collasso

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